Terug naar Sint Josephstraat 61, ‘huis van mijn Tilburgse kleuterjaren’

Destijds stapte mijn vader naar buiten. In zijn DKW reed hij me naar de Lourdeskerk (klik hier voor het filmpje). Daar zette ik het in m’n doopkleedje op een brullen, terwijl de pastoor met zijn wijwaterkwast zwaaide. Mijn vader is al twintig jaar dood. De kerk brandde vijftien jaar geleden af. Of er ergens in Tilburg nog een Dampf-Kraft-Wagen rond rijdt, betwijfel ik.