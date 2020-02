Terugbellen is topprioriteit voor de ambtenaren van Oisterwijk

Kick Out Zwarte Piet: meld racisme in Tilburg, Oss en Den Bosch tijdens carnaval

18:25 TILBURG - Kick Out Zwarte Piet gaat tijdens carnaval ‘racistische uitingen monitoren’. Daarnaast roept de actiegroep mensen op racistische uitingen te melden. De nieuwe actie in een aantal Brabantse steden, waaronder Tilburg, Den Bosch en Oss, is niet bedoeld als heksenjacht, maar om racisme en discriminatie tijdens carnaval in beeld te brengen.