Terugkeer van de Roze Express voorbode van een Roze Maandag vol feestjes: ‘Voor tolerantie en vrijheid’

Na jaren wordt de Roze Maandag Express weer uit het stof gehaald, het station Tilburg in roze en regenboogkleuren gedrapeerd en de Albert Heijn to Go wordt een Albert Heijn to Gay. Er is wat in te halen: vorig jaar was het, op een vlaggetje en een ballonnetje na, zoeken naar het Roze Maandag-gevoel. De volle feeststraten en het extravagante randje ontbraken op een kermis die gebukt ging onder corona.