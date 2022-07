Terwijl de volgende uitbreiding van Thermen Goirle eraan zit te komen, draagt de eigenaar het stokje over

Met drie compagnons begon Hans Pompe (67) ruim drie decennia geleden aan het nieuwe saunacomplex in Goirle. ,,Wellness was toen hard in opkomst", vertelt hij. ,,En er was toen nog geen echt groot complex rondom Tilburg, terwijl in Eindhoven bijvoorbeeld al een drietal sauna's zat.” Stilzitten zit er vanaf dan niet meer in. De sauna breidde meermaals uit, de laatste keren onder meer in 2004, 2012 en 2019.