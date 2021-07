Tesla blijft in Tilburg en gaat fabriek opnieuw vullen, mogelijk voor Tesla Energy

Wat er precies gaat gebeuren in de lege hal op Vossenberg, is niet helemaal duidelijk. Er gaan geruchten dat Tesla Energy zich zou vestigen in Tilburg, een tak van het bedrijf dat zich bezighoudt met onder meer zonnepanelen en batterijen voor energieopslag in huis. Tesla Energy is nog niet actief in Europa. De komst naar Tilburg zal echter niet zo snel het geval zal zijn, melden bronnen. In eerste instantie zullen vooral de bestaande activiteiten in Nederland een plek krijgen in de fabriek. Ook alle activiteiten die nu nog plaatsvinden in de twee hallen in Tilburg, onder meer rondom de logistiek, een paint shop en andere reparaties, blijven in de stad.