Test voor Tilburgse mantelzorgers: ‘Hoe zwaar ben ik belast?’

TILBURG - Hoe weet je of je als mantelzorger overbelast bent? Waar kun je hulp krijgen? Door een online test in te vullen kunnen Tilburgse mantelzorgers vanaf zondag antwoord krijgen op deze vragen. De test is een idee van de gemeente en zorgverzekeraar CZ.

,,Mantelzorgers zijn onmisbaar in deze tijd”, duidt wethouder Rolph Dols het plan. ,,Daar moeten we zuinig op zijn.” Naar schatting telt de gemeente ruim 55.000 mantelzorgers (vanaf 16 jaar en ouder), van wie er 9.500 langdurige (meer dan drie maanden) en intensieve zorg bieden.

De helft van de mantelzorger voelt zich zwaar belast

De helft van hen, zo blijkt uit gegevens van MantelzorgNL, voelt zich zwaar belast. Om ze op de been te houden is het volgens wethouder Dols van belang dat ze de balans bewaken tussen de zorg voor een naaste en de tijd die ze voor zichzelf overhouden.

Zorgverzekeraar CZ ontwikkelde de test (tilburg.mantelzorgtest.nl) met medewerking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ,,Met de mantelzorgtest geven we mantelzorgers inzicht in de taken die zij vaak uitvoeren en de belasting die het hen geeft”, zegt Mijke Buijs, programmamanager zorginnovatie bij CZ. ,,Ze krijgen daarop direct een hulpadvies.”

Kok, chauffeur of hulp in de huishouding

De opzet is eenvoudig. Door in te vullen wat je als mantelzorg precies doet (kok, chauffeur, huishouden etc), hoeveel moeite dit kost en hoeveel tijd er per week in zit, krijg je inzicht in de belasting. Wie wil kan doorklikken naar het hulpaanbod van organisaties in de regio. Zo wordt iemand die veel bij zijn alleenstaande moeder kookt, doorverwezen naar websites van de Maaltijdenexpress, Resto VanHarte en de maaltijdenservice van Thebe.

,,Maar zo’n hulpadvies kan bijvoorbeeld ook zijn om voor de administratie een vrijwilliger van ContourdeTwern in te schakelen zodat er meer tijd over blijft voor andere mantelzorgtaken”, aldus Buijs. ,,We kijken steeds of de uitkomsten van de test aansluiten bij de behoefte van de mantelzorgers.”

Ook ContourdeTwern, Thebe, De Wever, huisartsen en Exfam (expertisecentrum familiezorg) zijn bij het initiatief betrokken.

De dag van de mantelzorg