‘Testen voor toegang’ op twee plekken in Tilburg, XL-locatie op industrieterrein

12 juni TILBURG - Het is eigenlijk wel een grappig woord: geldezel. En agenten maken er jacht op, ook in de politieregio Zeeland-West-Brabant. In twee maanden tijd werden er 69 ‘ezels’ gepakt. Zij riskeren een strafblad en dat is minder grappig. Hoe ziet een gemiddelde geldezel eruit?