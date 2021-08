Testen, zitten blijven en feesten in shifts: de Tilburgse student is allang blij dat er een introweek is

Vorig jaar zat TOP-mamma Lisa de Groot zelf no veel achter een computerscherm, toen ze in Tilburg kwam studeren en haar introductieweek had. De kroegen zaten nog dicht en veel van het programma was online. Dus meldde de studente entrepreneurship and business innovation zich dit jaar aan om zelf een groep te begeleiden. Het antwoord op de vraag of ze het erg vindt dat ze moet blijven zitten, op de eerste feestavond? ,,Vorig jaar was het best eenzaam, dus dit is gewoon gezellig. En het is altijd beter dan niks.”