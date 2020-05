Tevredenheid over drukte in Tilburgse binnenstad, ‘Boodschap lijkt aangekomen’

Die maatregelen leken zaterdag al enig effect te hebben. Toezichthouders toonden zich tevreden en concludeerden dat de meeste mensen hun best doen om elkaar ruimte te geven. ,,Dit is een goede referentie van hoe het zou moeten gaan”, aldus Van Aarle. Een enkele ondernemer schat dat het 30 procent minder druk is dan een week eerder, de ander vindt het moeilijk in te schatten. Winkelier Marcel Kattestaart van Wijnkoperij Henri Bloem: ,,Het lijkt wat meer verspreid. Vanochtend vond ik het juist drukker, maar nu aan het einde van de middag lijkt het rustiger dan vorige week op dit tijdstip.”



Op de weekmarkt is het vooral 's ochtends even druk. Maar de ruimere opstelling van de markt, waar de gangen tussen de kramen twee meter breder zijn gemaakt, zorgen toch voor ruimte. ,,Het is makkelijker afstand houden”, zegt een van de vijf marktbeheerders die de hele dag rondlopen.