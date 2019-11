Textilium wil in vijf jaar uitgroeien tot internationaal textielfestival in Tilburg

TILBURG - Het hoogtepunt van Textilium staat gepland voor 2024, maar al in mei 2020 is de eerste editie van dit nieuwe textielfestival. Textilium moet uitgroeien tot een jaarlijks evenement waarin Tilburg zich laat zien als Textielstad

In 2024 is het 230 jaar geleden dat Tilburgse textielfabrikanten vanuit Den Haag de rechten kregen om te mogen produceren. Joris van Riel van evenementenbureau Bonk (eerder van café Joris op het Piusplein) wil dat gegeven met beide handen aangrijpen om Tilburg Textielstad dan een jaar lang onder de aandacht te brengen. De nadruk ligt dat jaar op de week van 5 tot en met 12 mei. Van Riel hoopt dat het textielfestival internationaal publiek gaat trekken zoals Glow in Eindhoven en het Jeroen Bosch-jaar in Den Bosch.

Ontdoen van stoffig karakter

In aanloop naar het textieljaar 2024 is er elk jaar in mei een festival. Ook na 2024 is het de bedoeling om het evenement voor te zetten.

Van Riel en zijn compagnon Erik Spinhoven willen met Textilium textiel ontdoen van het stoffig karakter en vooral uitdragen dat textiel hedendaags en hip kan zijn. Ze denken naast modeshows, ook aan optredens, wandel- en fietsroutes, spektakels met abseilen, kunst, educatie en oog voor innovatie, milieu en recycling.

Informatieavond