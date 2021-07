The City in Tilburg: het woongebouw dat studentenstad wil zijn

TILBURG - Een bioscoop, een tweedehandswinkel, een fietsreparatiezaak, een restaurant, een glijbaan zelfs. Wat je in de stad kunt vinden, is er straks ook in The City. Al staat er nog geen steen, de nieuwbouw met die naam voor vooral buitenlandse studenten aan het Reitseplein is gestart.