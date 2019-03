The Elephant Parade naar het Pieter Vreedeplein

Kinderen basis­school De Fonkel krijgen les in positiever wereld­beeld

17:15 TILBURG - Veel Nederlanders denken dat de armoede in de wereld nog even groot is als dertig jaar geleden. Dat beeld klopt niet: de afgelopen decennia is er vooral in ontwikkelingslanden grote vooruitgang geboekt. Ook kinderen hebben vaak een somberder beeld van wereld dan nodig. Daarom kregen kinderen uit groep 7 en 8 van Basisschool De Fonkel in Tilburg woensdag een masterclass in het ontwikkelen van een wereldbeeld dat overeenkomt met de werkelijkheid.