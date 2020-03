The Grass Company moet misschien dicht: ‘Hoe lang kan ik daar nog mijn jointje kopen?’

ETZ geeft kijkje achter de schermen op televisie in nieuw seizoen ‘Team Spoedeisen­de Hulp’

11:43 TILBURG - Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is vanaf donderdag 5 maart te zien in het nieuwe seizoen van tv-programma ‘Team Spoedeisende Hulp’ op RTL5. Kijkers krijgen een kijkje achter de schermen van het traumacentrum van Brabant.