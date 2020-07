The Inside heeft in Oisterwijk eerste proeve van corona doorstaan: op naar de muziekbingo

OISTERWIJK - Na maanden van gedwongen pauze heeft The Inside er in Oisterwijk weer een evenement op zitten. Met trubbels ging ‘Exclusive Inside’ vrijdag wel gepaard.

Bewoners van de Heusdensebaan die al langer ageren tegen de ‘disco’ waar zij The Inside voor houden, probeerden tot het laatst met juridische middelen de avond tegen te houden, aldus bedrijfsleider Marrick Verhoeven.

,,Niet fijn als je eindelijk weer wat omzet hoopt te kunnen gaan draaien. Vooral de bezoeken van de boa's, vooraf en op de avond zelf, waren spannend. Gelukkig bleek alles in orde.”

Van dj Jematthy kwam het initiatief om een Ibiza-achtig loungesfeertje, compleet met strandzand, in The Inside neer te zetten. De ruim 100 bezoekers, die 49,50 euro als entreegeld betaalden, werden gesommeerd vanwege de anderhalve meter op hun plaats te blijven staan of zitten.

Quote Gelukkig hebben we niemand hoeven verwijde­ren Marrick Verhoeven

,,Enkele jongens moesten we tot de orde roepen, maar gelukkig hebben we niemand hoeven verwijderen. Wat ons betreft is het dus ook voor herhaling vatbaar.” De muziekbingo van dj Tommy Santo is op 25 juli het eerstvolgende evenement.

Porsche komt niet

The Inside is in afwachting van een uitspraak van de Raad van State. ,,Dat is de laatste kans voor de buurt om onze vergunning aan te vechten.”

Andere zorgen zijn al geweken. In januari werd bekend dat Porsche overwoog om in het Insaidpand te trekken. Daarmee leken de dagen geteld voor The Inside in het oude bedrijfsverzamelgebouw.

,,Van de pandeigenaar Bart van Eijndhoven hebben we gehoord dat het plan van Porsche van de baan is. Ons huurcontract duurt nog dertien jaar. We kunnen hier dus vooruit.”

Volledig scherm Het driemanschap achter The Inside (vlnr): Erik Haenen, Marrick Verhoeven en Alwin Houwing. © Beeld Werkt