The Inside heeft in Oisterwijk na de buren en corona er een probleem bij: de pandeigenaar

The Inside wil aan de Heusdense­baan blijven: ‘Porsche in Oisterwijk welkom als buurman’

5 februari OISTERWIJK - Het nieuws dat Porsche overweegt in Oisterwijk op het Insaid-terrein neer te strijken, komt The Inside niet gelegen. ,,We merken dat het ons schade toebrengt", zegt Erik Haenen, die samen met Alwin Houwing sinds twee jaar evenementen in het Insaidpand organiseert (BD-dossier Inside en Insaid).