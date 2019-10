The Inside over de schreef bij feest op maandag: Oisterwijk kondigt handhaving aan

Architec­ten­bu­reau Luij­ten-Smeul­ders failliet verklaard

16 oktober TILBURG - Het gerenommeerde Tilburgse architectenbureau Luijten-Smeulders is failliet. De rechtbank in Breda heeft dat oordeel geveld. De twee eigenaren vroegen het faillissement zelf aan. De hoop op een herstart is er wel.