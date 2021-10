The Living Museum maakt ‘stoeptegel aan kunst’ voor mensen voor wie kunstbeleving niet vanzelfsprekend is

Zo ook Gabriëlle Verwijmeren (30). Ze stond te springen om ook een plekje in het boek te krijgen. ,,Dat ik mijn schilderij er nu in zie staan, is geweldig.” Verwijmeren droomt ervan om met haar kunst onder de naam ‘Gaby’s creaties’ bekend te worden.



Vanwege haar psychische achtergrond kwam ze op haar achttiende in aanraking met creatieve therapie en vanaf daar is het artistieke balletje gaan rollen. ,,Bij The Living Museum maak ik kunst en houd ik me bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik heb er geleerd hoe mooi het is om anders te zijn.” Verwijmeren woont in Den Bosch, maar probeert altijd zo betrokken mogelijk te blijven bij creatieve broedplaats in Tilburg. Zo zette ze er een open podium op waar bijvoorbeeld een zelfgeschreven gedicht voordragen mag worden.