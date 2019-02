The Raconteurs op Best Kept Secret: weer 36 nieuwe namen aangekondigd

VIDEOTILBURG/HILVARENBEEK - Best Kept Secret zit bijna aan de honderd. Met de toevoeging van The Raconteurs, Death Grips, SOPHIE, Spiritualized en zesendertig andere artiesten heeft het festival nu een line-up met 99 namen. Ook introduceert Best Kept Secret een nieuwe stage, SEVEN, met ruimte voor muzikaal experiment.

De zevende editie van Best Kept Secret is van 31 mei tot en met 2 juni op het terrein van Beekse Bergen. Eerder maakte het festival de komst bekend van namen als Bon Iver, Kraftwerk 3D, Christine and the Queens, Interpol, Mac DeMarco, Carly Rae Jepsen, DJ Koze, Primal Scream en Charlotte Gainsbourg.

Jack White en Brendan Benson

Na een pauze van tien jaar is de rocksupergroep The Raconteurs weer springlevend, met een nieuw album en tournee op komst. De band rond Jack White en Brendan Benson was oorspronkelijk bedoeld als klein project, maar ontsteeg die status met classics als ‘Steady As She Goes’ en ‘Salute Your Solution’. The Raconteurs brengt dit jaar weer een album uit. De band staat 's zondags op Best Kept Secret,

Psychrockgroep Spiritualized bestaat sinds 1990. Afgelopen herfst bracht Spiritualized het album ‘And Nothing Hurt’ uit. De band staat vrijdag 31 mei op Best Kept Secret.

Seven