The Royal Kiss: Willem II snakt dagenlang naar zoenen

The Royal Kiss’ heet de kunstinstallatie van artiest B. Murky. De Tilburg Cowboys bouwden de trap vandaag mee op. ,,Ik ben nog op zoek naar een lipstick. Voor op zijn lippen of de lippen van de kusser”, zegt kunstenaar/cowboy Sander van Bussel.



Man, vrouw: iedereen mag zoenen. Achter ‘The Royal Kiss’ hoort een regenboogje. Daarmee verwijzend naar de (veronderstelde) biseksuele aard van de koning.



De trap is nu nog afgesloten, maar is in ieder geval morgen vanaf 11 uur geopend. Vanaf dat moment is de stad ‘gekaapt’ door 25 kunstenaars uit negen landen. Tijdens festival Kaapstad zijn er interventies, optredens en interactieve installaties. Zo dwaalt er een gigantische beer door de stad.