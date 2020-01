The Skymasters herleven in Tilburg. Nieuwe bigband Paradox Jazz Orchestra

VIDEOTILBURG - Zeventien muzikanten, een muzikaal leider en een grote voorliefde voor muziek van legendarische bigbands. Dat is Paradox Jazz Orchestra, een initiatief van saxofonist en bandleider Jasper Staps uit Tilburg en trompettist Teus Nobel uit Oisterwijk. De bigband presenteert zich op 29 januari met een eerbetoon aan The Skymasters.

The Skymasters werd opgericht in 1946 in opdracht van de AVRO en stond lange tijd bekend als een van de beste bigbands van Europa. Van 1978 tot en met 1986 verzorgde de band het wekelijkse radioprogramma ‘Swingtime’ vanuit café Nick Vollebregt in Laren. In het archief van de omroep zijn partituren bewaard gebleven van de band, maar het meeste is verdwenen, zo merkte Jasper Staps. ,,Ik ben twee jaar bezig met materiaal verzamelen, het is net een archeologisch onderzoek. Pas nog kreeg ik veel arrangementen van een oud-bandlid van The Skymasters en ik heb nu ook veel materiaal van Jerry van Rooyen, een bekend arrangeur en componist.”

Zoektocht

Staps is enthousiast over zijn zoektocht, maar ook realistisch. ,,Als je op straat honderd mensen vraagt of ze The Skymasters kennen, zullen negenennegentig ‘nee’ zeggen.”

Volledig scherm Trompettist Teus Nobel © Fleur Huijsdens

Rijke nalatenschap

Voor Jasper Staps en Teus Nobel reden te meer om het repertoire van internationale bigbands letterlijk nieuw leven in te blazen. ,,Ik loop al een jaar of tien met dit idee rond. Er is een rijke nalatenschap, met fantastische muziek van de afgelopen honderd jaar. Veel is aan het verdwijnen, muziek van Nederlandse bigbands, ook van Amerikaanse bandleiders Duke Ellington en Count Basie. Alleen de bekendste stukken worden nog gespeeld. Voor radio-opnamen van The Skymasters is de muziek speciaal geschreven en soms maar één keer uitgevoerd.”

Paradox Jazz Orchestra wil die muziek opnieuw laten horen. Staps en Nobel verzamelden goede jazzmusici om zich heen en bedachten het concept ‘Create & Play'. ,Staps: ,,De muzikanten krijgen de opnamen en partituren thuis zodat ze kunnen oefenen, maar er is slechts één repetitie. Die is voorafgaand aan het concert en voor het publiek toegankelijk. Zo kan iedereen het proces vanaf de eerste toon meemaken. De repetitie duurt twee uur, daarna is een concert van een uur.”

Dertien blazers

De nieuwe bigband met dertien blazers, onder wie veel Tilburgse muzikanten, treedt in ieder geval vijf maal op. Na ‘Rembembering The Skymasters’ op woensdag 29 januari, is in februari ‘Tribute to Buddy Rich', in maart ‘Far East Suite', een onbekende suite van Duke Ellington en in april ‘Remembering Jerry van Rooyen'. In mei is een afsluitende avond. Na deze reeks beslissen Staps en Nobel of de bigband kan worden voortgezet en mogelijk ook op andere podia in het land zal optreden.