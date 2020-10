Theater de Boemel luidt opnieuw de noodklok, ‘Einde van financiële mogelijkheden bereikt’

Eerder al kreeg De Boemel drie maanden uitstel voor het betalen van de huur, maar nu pleit Korthout ervoor om de huur en gemeentelijke belastingen kwijt te schelden. ,,Uitstellen en later terugbetalen lijkt goed, echter het zal door ons een keer terugbetaald moeten worden.” En dat wordt lastig. Hij roept de politiek daarom op tot ‘hulp, coulance en meedenken’.



Maar meedenken deed de raad eind september ook al, toen Korthout met een bevlogen inspreekbeurt aangaf hoe nijpend de situatie was. SP, PvdA en D66 kwamen toen met een door 50PLUS, Groep Jansen, Lijst Smolders Tilburg en ONS Tilburg gesteunde motie waarin het college werd opgedragen De Boemel te laten profiteren van het steunpakket voor cultuur vanuit het Rijk.



,,Dat waarderen we enorm, maar nu is het een maand later en is er nog niets gebeurd”, zegt Korthout. Hij stelt dat het voor hem en andere culturele ondernemers volstrekt onduidelijk is hoe ze aanspraak kunnen maken op het steunpakket en welke criteria daarvoor gelden. ,,Ik verwacht dat de politiek ons niet laat vallen, maar met deze brief wil ik duidelijk maken hoe urgent de situatie is.”