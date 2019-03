Theater De Nieuwe Vorst is weer een lunchcafé

Wijkagent helpt bejaarde vrouw uit benarde positie in Tilburg

9:08 TILBURG - Dat de politie niet alleen maar bezig is met boeven vangen, blijkt wel uit deze goede daad van een wijkagent in Tilburg. Een hoogbejaarde dame zat vast in haar eigen woning en kon geen kant op. Uiteindelijk is ze rond 01.00 uur 's nachts uit haar benarde positie bevrijd.