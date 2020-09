Theater van grote hoogte: 'Het is een keer wat anders'

TILBURG - In de hoofden van de bezoekers wekte het Zuidelijk Toneel afgelopen weekend Radman tot leven. Een figuur die de stad in perspectief plaatst en de mensen in het reuzenrad aan het denken zet.

Om vernielingen aan hun 'Festival Wheel' te voorkomen, slapen vader Tonny en zoon Freddy Guikema het hele weekend op de stoep van de Theaters Tilburg, in een busje achter het reuzenrad. De attractie van achttien meter hoog dient deze dagen als theaterlocatie voor het Zuidelijk Toneel.

De aankleding van het verhaal is met een kleine draaimolen en objecten als een autootje, ballonnen en scootmobiels verstopt in de omgeving, maar tegelijk kwetsbaar voor mensen met minder goede bedoelingen. Dat blijkt als tijdens een voorstelling ineens medewerkers van het Zuidelijk Toneel vanaf de schouwburg richting het Willemsplein rennen, waar jeugd delen van het decor ongewenst verplaatst.

Educatief

De bezoekers krijgen er weinig van mee, die zitten in het reuzenrad en luisteren via een koptelefoon naar het verhaal van Radman. Een fictief figuur die vertelt over wat hij ziet en hoort in de stad, en wat er gebeurt achter bijvoorbeeld een van de ramen van een hoog flatgebouw. ,,Het is educatief en voorstelbaar. Je kijkt om je heen en ziet dingen die je anders nooit zouden opvallen. Dat plaatst alles in perspectief", zegt CKV-docent Marie-Thérèse van de Kamp van het Theresialyceum als ze het reuzenrad net heeft verlaten.

Met de koptelefoon op Radman Beleven.

,,Ik maak altijd een mini schouwburggidsje, zodat leerlingen zelf kunnen kiezen naar welke voorstellingen ze willen", vertelt ze. ,,Een minuut nadat de reserveringen open waren, had bijna iedereen hiervoor gekozen." Aan het bezoek aan de theatervoorstelling hangt voor de leerlingen ook nog een opdracht, in de vorm van het schrijven van een recensie.

,,Een 8,5", oordeelt Juliette Verhaar (16), die samen met vwo5-leerlingen Floortje van Gorp (16), Carmen van Kuringe (16) en Roos de Rooij (16) een gondeltje deelde. ,,Het is een keer wat anders, een voorstelling in een reuzenrad", vindt de laatste. ,,Dat is toch wat minder saai dan met zijn allen op een rijtje in een zaal."

Diepere laag

Floortje van Gorp dacht ook een diepere laag in de voorstelling te hebben gevonden. ,,Het heeft me wel een beetje aan het denken gezet. Het ging ook over deze tijd en dat niet iedereen in alles perfect hoeft te zijn." Voor Juliette Verhaar was het helemaal een bijzondere voorstelling. Ze maakt zelf deel uit van het Zuidelijk Toneel en mag meehelpen als Radman nog in Roosendaal wordt opgevoerd. ,,Daarom ben ik ook eerst zelf komen kijken. Ze wilden van tevoren niks aan me verklappen."