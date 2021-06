Theaterkermis LunaLunaLuna gaat wéér niet door (maar is er in 2022 meer dan klaar voor)

,,De onzekerheid begon bij velen in de laatste weken te zwaar te drukken", zegt Verkerk. ,,Een scenario waarin concept, kwaliteit, ambiance en omzet voldoende gegarandeerd zijn, is in dit stadium niet realiseerbaar. Het festival gaat integraal in de ijskast en wordt volgend jaar zomer weer ontdooid. Daarmee kiest LunaLunaLuna voor zekerheid.”



De bittere pil is wat beter te slikken omdat er wel een veelbelovende editie aan zit te komen, al is het pas in 2022. Dankzij steun van de gemeente en het Mondriaan Fonds heeft LunaLunaLuna al zes nieuwe theaterattracties klaar kunnen stomen. ,,Dat biedt perspectief.”