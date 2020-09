Theatermaker gaat in Tilburg de ‘vrije geest’ van Johan Cruijff vereren

Gemeente­raad Gilze en Rijen roept Tilburgse collega’s op: stel besluit Wijkevoort uit

10 september TILBURG/GILZE EN RIJEN - Ze vragen het hun collega's in de gemeenteraad van Tilburg 'met klem’: neem op dit moment nog geen onomkeerbaar besluit over de aanleg van bedrijventerrein Wijkevoort. Het is verstandig een besluit uit te stellen, vindt een grote meerderheid van de raadsleden in buurgemeente Gilze en Rijen.