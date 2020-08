Theaters Tilburg: ‘Het wordt een vreemd seizoen’

TILBURG - Minder mensen in de zaal, veel Tilburgers op het podium. Het programma van Theaters Tilburg is rond. Ondanks corona, toch meerdere premières.

‘(...) De zon komt op, de zon gaat onder. Langzaam telt de oude boer zijn kloten.’ Het is een gedicht van C. Buddingh, op een tegel bij een ingang van Theaters Tilburg: De boodschap: op sommige zaken heb je geen invloed. Programmeur Marjolein Fischer weet dat inmiddels als geen ander. Ze moest het theaterprogramma voor het nieuwe seizoen meermaals omgooien. En ook nu weet ze niet wat corona de komende tijd in petto heeft.

Anderhalve meter

Begin maart was het programma voor het seizoen 2020/2021 gereed, twee weken er na gingen alle theaters in Nederland dicht. De voorstellingen werden doorgeschoven naar juni en ook daar ging een streep doorheen. Na steeds weer opnieuw beginnen is het theater programma in een anderhalve meter samenleving klaar. Dat betekent in de schouwburg maximaal 225 bezoekers, de Concertzaal 240, de Studio 45. ,,Het wordt een vreemd seizoen.” Marjolein Fischer heeft zich ervoor gewapend.

Nederlands Dans Theater I

Aantal stoelen

,,Theaters en producenten hebben goede afspraken gemaakt. Voorstellingen die zijn afgelast worden toch betaald. Het is in ieders belang dat gezelschappen niet failliet gaan. Omgekeerd hebben theaters met producenten nieuwe regelingen gemaakt. De uitkoopsom is gebaseerd op het aantal beschikbare stoelen in de zaal.” Commerciële makers van musicals hebben voorstellingen een jaar doorgeschoven.

Tweemaal op een avond

Het aantal voorstellingen bij Theaters Tilburg is minder dan in een normale situatie. Fischer: ,,Toch halen we 65, 70 procent van wat oorspronkelijk de bedoeling was. Je ziet dat gezelschappen tweemaal op een avond spelen, een iets kortere voorstelling en geen pauze. Of twee avonden achter elkaar, zoals het Nederlands Dans Theater. En er zijn meer jeugdvoorstellingen, zoals Efteling-musical ‘Jokie & Jet’.” Internationale gezelschappen staan tot eind 2020 amper op het Tilburgs podium, al komt de Staatsopera van Tatarstan wel naar de stad.

Het valt Marjolein Fischer op dat orkesten en gezelschappen creatief met de crisis omgaan. ,,Philharmonie zuid heeft nu twee programma's, een normaal en een alternatief programma. De situatie bepaalt wat het orkest speelt. Het Nationale Theater komt met ‘Het Nationale Theater speelt altijd’. Die voorstelling is steeds aangepast aan de actualiteit.”

Guido Weijers speelt zijn oudejaarsconference ook in Tilburg.

Reuzenrad

Een voorstelling die zal opvallen is 'Radman’ van Het Zuidelijk Toneel. Het Tilburgse gezelschap speelt van 18 tot en met 20 september in een reuzenrad, buiten bij het theater. Diezelfde week is er sowieso veel te doen. Ronnie Flex brengt theatershow ‘Ronnie gaat naar huis’ en kamerorkest Kamerata Zuid, ook uit Tilburg, speelt met het Argentijnse Chamamé Sinfonico.

Het programma bij Theaters Tilburg loopt tot het eind van het jaar. Voor 2021 moet Marjolein Fischer nog aan de bak. Tot eind december zijn er meerdere premières in de Schouwburg. Ze brengt Tilburgs cabaretier Steven Brunswijk zijn nieuwe show ‘Wat een man kan, kan ik ook'. Het Zuidelijk Toneel heeft twee premières in de stad: ‘Casting the Pass’ over #Metoo, en met Artemis de jeugdvoorstelling 'Het eind van het begin van het einde’. Geen première, wel heel Tilburgs, zanger Ruud Hermans met ‘Back in Town’, half oktober.

Groot terras

In juli was bij Theaters Tilburg een groot terras met optredens. Een reactie op wat niet kan en mag in coronatijd. Die buitenvoorstellingen zijn Marjolein Fischer goed bevallen. Waarschijnlijk keren die volgende zomer terug.