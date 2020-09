Theaters Tilburg snijdt in personeel, restaurant Lucebert gaat dicht

,,Heel heftig. Een erg nare beslissing om als bestuurder te moeten nemen”, zegt Van Steen. En het is niet de enige. Ook tientallen oproepmedewerkers in andere functies bij Theaters Tilburg zijn hun werk kwijt. Het gaat dan om mensen in onder meer de techniek, ontvangst en garderobe. Zij zijn de dupe van het feit dat in de schouwburg en concertzaal momenteel maar dertig procent van de stoelen bezet mogen zijn. Het totaal aantal geprogrammeerde voorstellingen is dit seizoen ook minder: zeventig procent.