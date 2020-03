Thebe en De Wever ontwikkelen in Spoorzone ‘slimme’ zorghulpmiddelen

Karnaval Festival komt kopers van zondagtic­ket in Moergestel tegemoet: inwisselen of geld terug

3 maart MOERGESTEL - Wie dit jaar een kaartje had gekocht voor het op zondag afgelaste Karnaval Festival in Moergestel, kan dat omzetten naar een ticket voor de lustrumeditie volgend jaar. Ook is het mogelijk om er een vrijdagticket voor het Intents Festival in Oisterwijk in juli van dit jaar voor te krijgen. Die optie is wel beperkt verkrijgbaar.