Thebe geschokt: verpleegkundige belaagd tijdens rellen in Tilburg, politie bevrijdt vrouw

COLUMN ‘Marsman heet ze. En ze hangt aan de Interpolis­to­ren’

23 januari TILBURG - Marsman. Heet ze. Lieke Marsman. En ze hangt aan de Interpolistoren. Of nou ja: er hangt een dichtregel van haar. Oneindigheid van tijd houdt me overeind nu. Intrigerende woorden. Daar waar de meeste mensen zich in deze lockdown- en avondkloktijden vooral vasthouden aan de hoop dat het ooit afgelopen zal zijn, gaat onze nieuwe Dichter des Vaderlands voor de oneindigheid.