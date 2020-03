Thebe roept op tot rust na besmetting met corona op de Guldenakker in Goirle

GOIRLE - Het nieuws dat een bewoner van woonzorgcomplex de Guldenakker in Goirle het coronavirus onder de leden heeft, is voor zorgverlener Thebe aanleiding om extra waakzaam te zijn.

Van paniek onder de oudere bewoners, hun familieleden of het personeel is volgens woordvoerder Jeroen Hurkens geen sprake: ,,Uiteraard zijn mensen wel bezorgd. We roepen iedereen op de richtlijnen van RIVM en GGD nauwkeurig op te volgen. Geen handen schudden bijvoorbeeld.”

De oudere bewoner is naar het ziekenhuis overgebracht. Contactonderzoek moet uitwijzen hoe de man of vrouw besmet kan zijn geraakt. ,,Het is zoals de burgemeester dat naar buiten heeft gebracht, we kunnen het virus ook hier in Goirle niet buiten de deur houden.”

Quote We kunnen het virus ook hier in Goirle niet buiten de deur houden Jeroen Hurkens (Thebe)

Thebe heeft zelf per brief het bericht onder de medebewoners van de Guldenakker of indien nodig hun familieleden geïnformeerd.