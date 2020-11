Theo Pastoor is klaar voor de sinterklaasdrukte: ‘Dit zijn juist de weken waarom ik zo graag bakker ben’

An­ti-Oisterwijk­se sentimen­ten? Daar merkt Adrienne Verschuren in Haaren niks van

8:57 HAAREN - Van wethouder in Haaren naar raadslid in Oisterwijk. Of wethouder in Oisterwijk? ,,Dat zien we dan wel”, laat Adrienne Verschuren niet al te diep in haar kaarten kijken.