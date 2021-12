Theoloog Peter Nissen keert terug naar de katholieke kerk: ‘Inspirerend optreden van paus versterkte heimwee’

VIDEO Auto vliegt uit de bocht en belandt op zijn kant in Dongen

DONGEN - Een auto vloog maandagmiddag uit de bocht in Dongen en kwam na een botsing met een lantaarnpaal op zijn kant terecht. De twee inzittenden zijn ter plekke door de ambulance nagekeken. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

