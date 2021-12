Theresia van Lisieux kijkt nu toe op nieuw dorpshart

,,Dat vond ik een raar gezicht, vandaar dat ik een jaar geleden op zoek ging naar een beeld.” Het beeld van Benedictus dat er altijd in stond, hebben de nonnen in 2009 meegenomen naar hun nieuwe thuis in Velp. Maar het vinden van een Benedictusbeeld bleek moeilijk, aangezien er maar weinig passende beelden beschikbaar waren. ,,Via via kwam ik in contact met Frits Ouwens van het bisdom Den Bosch”, vertelt Pigmans. ,,Hij zei dat we de zoektocht eigenlijk wel op konden geven, maar wist nog wel een passend beeld van Theresia van Lisieux staan in de pastorietuin in Vorstenbosch. Dat mochten we hebben.” De afgelopen weken heeft Pigmans het 1 meter hoge beeld schoongemaakt: ,,Een kleine, slanke dame van 150 kilo.”