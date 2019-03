Thierry kom deze week eens naar Tilburg. Laat je vooroordelen varen. Dan komt het allemaal goed.

Of die huisvrouwen ook veel subsidie hadden gehad, vroeg hij zich iets te hardop af. Het dedain droop ervan af. En het verbaasde me niet. Ten eerste was zo’n Boekenbal natuurlijk een behoorlijk elitair feestje. En ten tweede stond Thierry Baudet, want dat was de bewuste man, niet bepaald bekend om zijn respect jegens vrouwen. Ze “excelleren minder”, vertonen “weinig ambitie” en “hebben meer interesse in familie-achtige dingen.”