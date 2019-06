Thrill Grill Tilburg stopt na twee jaar alweer: ‘heeft niets met burger-oorlog te maken’

Met het vertrek van Thrill Grill is het centrum binnen rap tempo weer een bekende kok kwijtgeraakt. De Britse chef Jamie Oliver doekte in april zijn pizzeria op, die was amper een jaar open. Kranenborg stond bij de Tilburgse zaak niet in de keuken, maar was de culinair adviseur. En in de keuken te Amsterdam verzint de kok nieuwe gerechten.

,,We gaan ons meer focussen op de Randstad, waar we al drie zaken hebben”, vertelt Jasper Blaisse, de Franchise & Operations Manager van Thrill Grill. De drie andere Thrill Grills - twee in Amsterdam, eentje in Haarlem - blijven wel open. ,,Er blijkt toch een te lange afstand tussen die zaken en Tilburg te zitten.”

Burger-battle?

Of de ‘burger-oorlog’ meespeelt? Met de Thrill Grill er nog bij geteld, heeft de binnenstad negen burgerzaken. Blaisse wuift die vraag weg: ,,In iedere stad zie je dat, het is wereldfenomeen. Het gaat alleen om de focus, die konden we niet genoeg op Tilburg leggen.”