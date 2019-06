Thrill Grill wordt Gastrobar Rix: ‘Geen hamburgers, geen sushi, maar hoogwaardig eten’

Spijkers is een bekende voor een grote groep Bourgondische Tilburgers. Hij werkte onder meer in het Ketelhuis, bij Slagroom, Bolle en Brandpunt. Van die twee laatste zaken was hij al op zijn 21e de chefkok, terwijl er buiten op de drukste momenten 400 tot 500 man aan het eten was. Bij zijn eigen zaak heeft de Tilburger straks plaats voor 60 á 70 mensen binnen en 80 op het terras.



Spijkers wil voor de kermis al open met de nieuwe zaak om mensen kennis te laten maken, hij is hard op zoek naar personeel. Daarna gaat Rix weer even dicht voor de rest van de transformatie. ,,Qua interieur hoeft er niet heel veel te veranderen, de Thrill Grill zat er pas twee jaar, dat is anders kapitaalvernietiging”, vertelt Spijkers. ,,Maar de keuken moet helemaal op de schop. Die is op hamburgers ingericht.”