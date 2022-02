Thuiszorgbedrijf CCC uit Tilburg bezwijkt onder terugvorderingen van zorgverzekaars

TILBURG - Het doek is gevallen voor CCC Zorg Midden-Brabant. Twintig mensen in loondienst en vijf zzp’ers moeten naar een andere werkkring in de thuiszorg omkijken.

Interim-directeur Ingrid Hellemons wijt het faillissement van de stichting, met kantooradres aan de Ledeboerstraat in Tilburg, aan de opstelling van zorgverzekeraars.

,,Als zorgaanbieder mag je geen zorg weigeren. Dus zijn wij cliënten blijven helpen, ook toen hun zorgbudgetten op waren. Verzekeraars eisten soms anderhalf jaar later geld van ons terug. Toen wij daartoe niet in staat bleken, weigerden ze nieuwe facturen van ons in behandeling te nemen. Dan houdt het op een gegeven moment op, al had ik gehoopt dat de rechtbank met ons mee wilde denken.”

Hellemons heeft goede hoop dat haar personeel bij een andere werkgever of opdrachtgever terecht kan. Daarvoor is een bv in beeld die praktisch dezelfde naam draagt: CCC Thuis in Zorg.

Die onderneming, gevestigd in Kaatsheuvel, kent dezelfde oorsprong als de stichting. Hellemons was er tot voor kort ook directeur van en ze is nog altijd mede-eigenaar van CCC Thuis in Zorg. ,,Maar de bv staat volledig los van de stichting”, laat ze weten.

Behalve thuiszorg levert CCC Thuis in Zorg ook dagbesteding. Binnenkort wordt de tweede vestiging aan de Peperstraat in Kaatsheuvel geopend.