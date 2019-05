Tiburg verplicht bouw huurhuizen middeninkomens

Pastoor Marc Massaer opvolger van Barberien in parochie Hilvaren­beek en Diessen

25 mei HILVARENBEEK De Belgische pastoor Marc Masser is door het bisdom in Den Bosch benoemd tot pastoor in de parochie Heilige Norbertus in Hilvarenbeek en Diessen. Hij volgt daarmee zijn landgenoot Steven Barberien op, die onlangs op eigen verzoek met eervol ontslag uit de parochie vertrok. Massaer gaat per 1 juli aan de slag in de gemeente Hilvarenbeek.