Tien appartementen ontruimd na gaslek in Dongen

opinie Parel in het Groen: waar blijft uw groene menukaart?

Oisterwijk, de Parel in het Groen, telt vele restaurants waar je gezellig kunt tafelen. Een kleine steekproef bij de pakweg vijftig restaurants in Oisterwijk, laat een menukaart zien waarvan je niet denkt dat die van 2021 is. Er staat in veruit de meeste gevallen een zeer ruim aanbod van minstens zes vlees- èn zes visgerechten, maar nauwelijks vegetarische gerechten.

27 november