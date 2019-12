Tien banen, 1100 vierkante meter, dit is de nieuwe jeu-de-boulesbar van Tilburg

Het is een ouderwetse bezigheid, modern aangekleed, met bier, borrelplanken en streetfood. ,,Jeu de boules is populair”, zegt mede-eigenaar Danny Smits. In de Boules Bites Bar kan 300 man terecht. Dat is flink, maar de ondernemers hebben er vertrouwen in. Smits: ,,De doelgroep is heel breed. Het is weer hip, maar we mikken ook op families met kinderen, vriendengroepen, studenten en oudere Tilburgers.”



Jeu-de-boules is Nederland (weer) in rap tempo aan het veroveren, lijkt ‘hip en happening’ te zijn. In Amsterdam en Rotterdam zijn inmiddels hallen van Mooie Boules geopend, Delft volgt binnenkort, in Groningen zetelt BOEL en in Utrecht JEU. De Tilburgse Boules Bites Bar gaat zaterdag om 12.30 open. Daarna strijkt hetzelfde concept in Rotterdam (februari) en Den Bosch (maart) neer.