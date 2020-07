Tien huishoudens bouwden in Tilburg aan De Lindehoeve, een plek waar je samen oud wilt worden

Tilburgs ‘pissteegje’ krijgt een eigen poort

2 juli TILBURG - Er wordt gepoept, gekotst en geplast voor de deur van enkele bewoners aan de Oude Markt in Tilburg. Maar na jaren overlast en klagen is het einde in zicht. Er komt een hek in de steeg. Dat zou ook een einde moeten maken aan een onophoudelijke reeks boetes.