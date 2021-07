Tien jaar na de brand bij de City Bar staat er een ‘stadsvilla’ aan de Bisschop Zwijsenstraat

De straatwand van de Bisschop Zwijsenstraat bleef jarenlang leeg op de ruïne na van het pand dat er sinds 1894 stond. Geen monumentaal pand, maar het was wel cultuurhistorisch waardevol. Het werd in de as gelegd in 2011 toen er door een oververhitte frituurpan brand uitbrak in de City Bar, de horecazaak die eveneens een rijk verleden had. De zaak was er meer dan een halve eeuw gevestigd.



Na die brand moest de buurt bijna 4,5 jaar tegen het uitgebrande karkas aankijken. De natuur kreeg er vrij spel: onkruid groeide op de plekken waar de stamgasten vroeger zaten.



Het café werd gemist in de stad, kunstenaar Jeroen de Leijer noemde het café met ‘zijn levende have een monument voor Tilburg en de Tilburger’. ,,De muurschilderingen en de inrichting sloten zo mooi aan bij de kapsels van de bezoekers.”