Tien jaar, veertigduizend passagiers later: eerste bootverhuurder Piushaven begon toen niemand het water op wilde

COLUMN ‘Geluksmo­ment­jes, dat zijn het, ook voor ons’

15:00 Onze eerste werkdag zit er weer op. Toch voelt het nog als vakantie, met zomeravonden die bij uitstek geschikt zijn voor een fietstochtje in de omgeving. We zien ze in de verte op het fietspad aankomen, op de duofiets. Kameraad Alex met zijn bejaarde moeder Toos. Toos is ernstig ziek, maar op de duofiets vergeet ze even haar zorgen en pijn.