Tiener (15) aangehouden voor overval op pakketbezorger Tilburg-Noord, drie daders nog voortvluchtig

videoTILBURG - De verdachte die zaterdagmiddag is aangehouden voor de overval op een pakketbezorger in Tilburg is een tiener van 15 jaar oud uit Tilburg. De jongen werd aangehouden op de Mahlerstraat, rond het middaguur. Een pakketbezorger werd daar in de buurt uit het niets overvallen door gewapende mannen.

De bezorger moest onder bedreiging van een vuurwapen zijn spullen afstaan. De vier daders gingen ervandoor met meerdere tassen vol telefoons. Een van die tassen is in de omgeving teruggevonden. De daders zouden volgens de pakketbezorger vier mannen in donkere kleding zijn.

Drie waarschuwingsschoten

Op de Kapelmeesterlaan troffen agenten een aantal personen aan die voldeden aan de omschrijving van het slachtoffer. Agenten zetten de achtervolging in en losten daarbij drie waarschuwingsschoten. Uiteindelijk konden ze daar de 15-jarige Tilburger aanhouden.

Naar de andere overvallers wordt nog gezocht, het politieonderzoek is in volle gang. Er is een politiehond ingezet bij de zoektocht. Ook is er gezocht naar het eventuele vuurwapen van de overvallers.

Bestelling

Het is niet duidelijk hoe de overvallers wisten dat de bezorger zo veel telefoons bij zich had. Mogelijk hebben zij een bestelling op een adres in de Mahlerstraat gedaan en konden zij zo de bezorger verrassen.

