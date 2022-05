Tieners zonder helm op gestolen scooter in Tilburg: bestuurder heeft 36 gram wiet bij zich

Geen taal en rekenen op de basis­school maar drones: ‘Het is ontzettend leerzaam voor de kinderen’

TILBURG - Sporthal de Blaak in Tilburg is omgetoverd tot een waar drone-circuit. Leerlingen van twaalf Tilburgse basisscholen namen het gisteren in de Drone Cup tegen elkaar op om de felbegeerde beker voor de beste drone-vlieger in handen te krijgen. ,,Het is niet alleen leuk, maar ook van belang voor de ontwikkeling van de kinderen.”

17 mei