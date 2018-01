Tienjarige Kenji is vrijwilliger: 'Ik wil de mensen helpen, zodat ze blijer worden'

Protest uit buurt loont: GGZ Momentum ziet af van vestiging in Moergestel

3 januari MOERGESTEL - Zorginstelling GGZ Momentum ziet af van zijn plan om in Moergestel neer te strijken. Het protest van omwonenden die overlast van verslaafden vrezen is te heftig, verklaart bestuurder Johan Linssen. ,,We hebben diverse vestigingen in het land, maar zo emotioneel hebben we het nog nooit meegemaakt."