Tientallen jongeren vallen agenten aan bij feest in Moergestel, wapenstokken gebruikt

Jeugd legt bloemen op graven militaire slachtof­fers in Goirle

26 oktober GOIRLE - Na een sfeervolle plechtigheid in de kerk van St. Jan in Goirle werd op het kerkhof aan de Sint Janstraat zaterdagmiddag stilgestaan bij de militaire slachtoffers die daar begraven liggen. Dutch Pipes & Drums gaf de intocht op het kerkhof muzikale kleur, kinderen van basisschool De Bron legden bloemen bij de graven van de gesneuvelde militairen uit het Verenigd Koninkrijk, Polen, Australië en Nederland. Verder waren er speeches, werd The Last Post geblazen en was er een indrukwekkende minuut stilte op het zonovergoten kerkhof.