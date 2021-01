Tientallen jongeren verzamelen zich in Tilburg, één aanhouding wegens mishandelen boa

Fikkende sloopauto op weiland in Ber­kel-En­schot waar jongeren motorcros­sen

31 december BERKEL-ENSCHOT - In Berkel-Enschot is een sloopauto in brand gestoken. Dat gebeurde op een weiland aan de Hoolstraat, waar motorcrossende jongeren een bak met vuur hadden neergezet.