Tientallen kilo's harddrugs gevonden in woning Tilburg: man en vrouw aangehouden

Molukkers moesten 55 jaar terug een nieuw bestaan opbouwen in Tilburg, het wij-ge­voel blijft sterk

11:08 TILBURG - Deze maand 55 jaar geleden streken de eerste Molukse gezinnen neer in een nieuwbouwbuurtje in Tilburg-West. Aan de Kornalijnhof en Azuurweg moesten ze een nieuw bestaan op zien te bouwen. Korte tijd later volgde de Tartinistraat in Noord.