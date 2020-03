Tientallen lichtbundels in Tilburgse hemel: eerbetoon boven het ziekenhuis en zorgcentra

video Arrestatie­team houdt met getrokken pistolen persoon aan in Tilburg

18:53 TILBURG - Een arrestatieteam van de politie is zondag in actie gekomen in de Groenewoudstraat in Tilburg. Volgens een woordvoerder van de politie is daarbij één persoon aangehouden in verband met een bedreiging. Op beelden is te zien dat meer mensen in de boeien werden geslagen.